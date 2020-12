Strada Vallelonga-Vazzano, Chiaravalloti: “Bene l’inserimento nel programma 2021, importanti monitoraggio e manutenzione”

“Mi viene comunicato dalla Provincia di Vibo Valentia che il tratto Vallelonga-Vazzano, per il quale ho richiesto interventi urgenti di messa in sicurezza, oltre ad essere stato inserito nel programma 2021 per le opere relative ad asfalto segnaletica verticale e orizzontale, sarà oggetto nella prossima settimana di un sopralluogo per i relativi interventi in urgenza e stanziamento dei fondi” .

La coordinatrice della Lega per i comuni di Simbario, Spadola e Brognaturo, Margherita Chiaravalloti approfondisce il tema della viabilità e fornisce informazioni sull’esito delle comunicazioni con le Istituzioni competenti precisando che nello stesso programma 2021 sono state inserite “le opere relative ai tratti San Nicola da Crissa – Vallelonga, Vazzano-Pizzoni-Soriano”.

Per Chiaravalloti, si tratta di “un primo importante e incoraggiante passo per una via di comunicazione che permette di collegarci a numerosi centri della provincia, così come l’Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria”.

L’esponente salviniana ringrazia “il presidente Salvatore Solano e il consigliere provinciale Francesco Artusa” confidando “nel solerte impegno di ripristino delle reti viarie e nel successivo monitoraggio e manutenzione”.