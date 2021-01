Strada provinciale 73, a 6 mesi dal crollo iniziano finalmente i lavori di ripristino

Sono stati consegnati oggi alla ditta appaltatrice ed inizieranno il prossimo 11 gennaio i lavori di ripristino del tratto della Strada Provinciale 73 crollato sei mesi fa, nei pressi del ponte di “Gatto”, a causa di un guasto alla condotta idrica della Sorical.

Ad annunciarlo è il sindaco di Gerocarne, Vitaliano Papillo, che parla di un «ottimo risultato, ottenuto non solo attraverso articoli di giornale e denunce ma, soprattutto, grazie ad un intenso, continuo e silenzioso lavoro che, come sindaco della mia comunità, ho condotto in questi mesi, recandomi diverse volte presso la sede di Catanzaro della società idrica ed interloquendo con i responsabili provinciali dalla stessa». Oltre a ciò Vitaliano Papillo rimarca l’importanza della sinergia istituzionale, che in tal caso ha visto interessarsi alla vicenda l’onorevole Dalila Nesci, il presidente della Provincia, Salvatore Solano, i colleghi di Soriano e Sorianello, Vincenzo Bartone e Sergio Cannatelli, ed un comitato spontaneo di cittadini che ha sollevato più volte la questione, battagliando per venirne a capo. «Mi sono costantemente tenuto informato sull’andamento dell’iter – precisa Papillo – che è stato ritardato da un lato per via del tipo particolare d’intervento, che ha richiesto varie relazioni geologiche ed un passaggio all’ex Genio civile, e dall’altro dai problemi avuti dalla regione con la piattaforma dove vanno caricati i progetti». Ritardo che ha creato disagi, perché l’arteria è percorsa dai cittadini di tutto il comprensorio, come quella più agevole per raggiungere l’autostrada ed il capoluogo, per alleviare i quali la Sorical e la Provincia avevano deciso, provvisoriamente, di aprirla ad una sola corsia, venendo incontro alle richieste avanzate in tal senso. «L’importante – puntualizza Papillo – è che presto riavremo una strada ripristinata e riaperta nella sua interezza, per la quale – conclude – mi preme ringraziare il Commissario Sorical Cataldo Calabretta, persona capace, competente e disponibile, gli ingegneri Sergio Demarco e Massimo Macrì, rispettivamente direttore operativo area e responsabile compartimento centro, ed il responsabile di zona Domenico Isola, che come sempre ha dimostrato grande esperienza e capacità di ascolto».