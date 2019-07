Strada Joppolo-Coccorino, Toninelli: “Scandalo all’italiana, riapertura è merito nostro”

“Era chiusa dal 7 novembre del 2017 a causa della caduta di un masso che aveva occupato la carreggiata. Ed era un vero peccato, malgrado non dipendesse da noi, perché la Strada provinciale 23 tra Joppolo e Coccorino è molto importante per l’economia e soprattutto per il turismo del bellissimo versante tirrenico della Calabria. La cosiddetta Strada del mare è infatti l’unica via costiera di collegamento fra la provincia di Vibo Valentia e quella di Reggio Calabria”.

Il rapido riepilogo sulle vicissitudini riguardanti l’infrastruttura è del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli che ricorda la sua presenza, domani pomeriggio, alla riapertura dell’importante arteria che “torna a essere percorribile solo grazie al nostro risoluto intervento e all’impegno di Anas che ha preso in carico una strada che non ricade sotto la sua gestione, ha asfaltato molto più dei 900 metri inizialmente previsti nella convenzione firmata con Regione ed enti locali, ha consolidato i versanti rocciosi e ha addirittura lavorato per arrivare da subito alla messa in esercizio di entrambe le corsie”.

“Inerzia e rimpallo di responsabilità tra le istituzioni territoriali – sottolinea Toninelli – avevano finito per esasperare gli abitanti della zona, persino ‘Striscia la notizia’ si era occupata del solito scandalo all’italiana.

Ho deciso allora, malgrado i tantissimi dossier già presenti sul mio tavolo, che bisognava intervenire con prontezza e pragmatismo per aiutare chi si sposta in quell’area. Non toccava a noi, ma grazie al nostro lavoro e a uno stanziamento di 3 milioni, siamo riusciti a sbloccare la situazione, fino all’esito positivo atteso per domani.

Dopo il rilancio della Ragusa-Catania e l’accelerazione su molte grandi opere al Sud – conclude – prosegue così l’azione del mio Ministero per rimettere in moto il Meridione e dare così slancio a tutto il Paese”.