Strada di collegamento“Passo di Croceferrata–Limina”, Loielo: “Il completamento dei lavori è un beneficio per tutte le Serre”

“Dopo lunghissimi anni di attesa, finalmente il sogno di tanti cittadini della frazione Cassari del Comune di Nardodipace si è avverato: la importantissima strada di collegamento ‘Passo di Croceferrata – Limina’ è stata definitivamente asfaltata e messa in completa sicurezza. I lavori sono sostanzialmente terminati nei giorni scorsi ed allo stato manca solamente da eseguire la posa in opera della segnaletica orizzontale e delle strisce di delimitazione delle corsie di marcia”.

Il candidato a sindaco della lista “Uniti per Nardodipace” Romano Loielo saluta con soddisfazione il completamento dei lavori dell’arteria stradale che “non interessa solamente i cittadini della frazione di Cassari, ma addirittura una vasta area del territorio dell’entroterra serrese” e ricorda che la stessa, che è stata realizzata “circa un ventennio fa grazie alla proficua sinergia tra la Amministrazione provinciale di Vibo Valentia e quella di Reggio Calabria”, conduce direttamente alla strada statale 682 Jonio-Tirreno (S.G.C. Jonio-Tirreno), nota anche come strada di grande comunicazione Jonio-Tirreno (Gioiosa-Rosarno).

Secondo Loielo, “l’ultimazione dei lavori consente oggi, orologio alla mano, di percorrere quella strada in tutta sicurezza ed in meno di dieci minuti, mentre sinora si impiegava almeno venticinque minuti, percorrendo un percorso pieno di insidie e di vere e proprie voragini”. Pertanto, ringrazia il consigliere regionale Francesco Denisi ed il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Carmelo Versace per “l’encomiabile impegno profuso nella realizzazione dell’importantissima opera e per la loro grande sensibilità e profonda attenzione ai bisogni dei cittadini dimostrata, anche di quei cittadini che tuttora abitano nelle aree più remote della nostra regione”. Loielo sostiene che “l’idea di realizzare questo intervento è nata in occasione dell’ultima campagna elettorale regionale”, quando il Gruppo politico “Uniti per Nardodipace” ha posto “tra i principali punti programmatici della futura azione politica che il candidato Francesco Denisi avrebbe realizzato in caso di elezione al Consiglio regionale della Calabria per il nostro territorio proprio la sistemazione e messa in sicurezza della strada ‘Passo di Croceferrata – Limina’”. “Per l’iniziativa – aggiunge Loielo – sento di ringraziare particolarmente tutti gli esponenti del Gruppo politico della frazione Cassari, in primis Nazzareno Franzè, meglio noto come ‘il Capitano’, nonché Salvatore Maiolo, Maurizio Maiolo e Andrea Franzè, i quali, grazie al loro costante ed intenso impegno ed alla loro inconsueta determinazione, hanno fortemente contribuito ad ottenere questo straordinario risultato”.

Nel rammentare l’impegno di Denisi e Versace, Loielo rileva che questo episodio “è la lampante testimonianza che quando si lavora con impegno e dedizione nell’interesse della gente e del territorio si possono realizzare cose straordinarie, al di la degli steccati ideologici e delle casacche di appartenenza”

“Nei prossimi giorni – annuncia infine Loielo – verrà organizzato nella frazione Cassari un incontro con la cittadinanza di Nardodipace e dei Comuni limitrofi per ringraziare pubblicamente gli artefici del maestoso intervento. Questo è il vero senso della politica; questo è il modo corretto di fare il bene del proprio popolo”.