Strada Capistrano-San Nicola da Crissa, Martino: “Stiamo lavorando per realizzare un percorso alternativo”

“Ci siamo immediatamente attivati in poche ore per realizzare un percorso alternativo idoneamente percorribile. Le ruspe sono in azione e stanno lavorando per creare un sottofondo adeguato. Inoltre, nei successivi giorni provvederemo ad effettuare una adeguata bitumazione e segnaletica al fine di rendere la percorribilità del tratto in tutta sicurezza”.

Dopo la chiusura della strada provinciale tra Capistrano e San Nicola da Crissa, il sindaco Marco Martino comunica i provvedimenti adottati per limitare i disagi e spiega che “abbiamo proceduto ad effettuare, successivamente ad un reportage corposo, una perizia di somma urgenza lungo contrada Batia Cerasara”.

“Dopo Iprossimi step burocratici, riconosciuta la necessità di intervento – aggiunge – procederemo a completare i lavori di sistemazione dell’asse stradale comunale. In questo modo daremo vita ad un adeguato percorso alternativo che, in attesa dei lavori di riapertura della strada provinciale, permetterà la percorrenza in sicurezza”.