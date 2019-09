Strada Brognaturo-Acqua del Sorcio, i sindaci chiedono un incontro a Solano: “Il problema va risolto definitivamente”

A seguito del sopralluogo effettuato sulla strada provinciale n. 43 Brognaturo-Acqua del Sorcio in cui sono state rilevate “anomalie” nell’esecuzione dei lavori, il sindaco di Guardavalle Giuseppe Ussia, sostenuto dagli omologhi di Brognaturo (Cosmo Tassone), Simbario (Ovidio Romano), Santa Caterina dello Ionio (Francesco Severino), Badolato (Gerardo Mannello) e Isca sullo Ionio (Vincenzo Mirarchi), ha inviato una missiva al presidente della Provincia di Vibo Valentia Salvatore Solano ribadendo che

“i lavori hanno avuto inizio nel mese di agosto 2019 e che gli stessi ad oggi non sono stati eseguiti per come previsto nel progetto sia in termini di estensione degli stessi che di regolarità di esecuzione”. Nella lettera viene esplicitata la richiesta di un incontro per “la risoluzione della problematica” considerato che “l’arteria stradale è di importanza intercomunale e interprovinciale, di fondamentale importanza per le popolazioni dei Comuni interessati e per le attività economiche presenti sul territorio”.

Va ricordato che i Consigli comunali di Brognaturo e Simbario hanno già deliberato favorevolmente per la fuoruscita dalla Provincia di Vibo Valentia ed il ritorno sotto la circoscrizione territoriale della Provincia di Catanzaro. La questione è stata sottoposta all’attenzione del presidente del Consiglio regionale Nicola Irto al fine di avviare una discussione atta all’ottenimento dell’assenso del parlamentino calabrese.