Stop per l’Amaro Dhelios nella “bella” di spareggio per l’undicesimo posto

Disco rosso per l’Amaro Dhelios nella “bella” di spareggio per l’undicesimo posto in C Maschile.

Ad aggiudicarsi la gara di sabato scorso è stata la Sprovieri Volley Corigliano .

25-14, 25-21 e 25-23 per i locali.

Il primo set grande pressione con un servizio molto efficace per Corigliano.

Il secondo e terzo set sono stati equilibrati.



Sempre avanti Dhelios, ma come spesso accaduto anche in regular season, poco lucida nelle fasi finali dei parziali.

In numerose azioni, gli amaranto non sono stati in grado di fare punto dopo aver difeso e ciò ha permesso agli avversari di contrattaccare.

In campo nuovamente il 25 aprile alle 17 al Boccioni per sfidare la Polisportiva Montalto.

In palio il tredicesimo posto nel girone.