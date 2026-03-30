Stop in trasferta per l’Amaro Dhelios

30 Marzo 2026 Redazione Sport 0

Stop in trasferta nella prima di post-season per l’Amaro Dhelios.
Prevale il fattore campo, vince la Sprovieri Volley Corigliano.
25-16, 18-25, 25-18 e 25-14 il computo dei set.
I reggini sono riusciti ad imporre il proprio gioco solo nel secondo set.


La formazione locale ha imposto agli ospiti tante ricezioni lontano dalla rete.
Numerosi i break determinanti per Corigliano, che si è ottimamente distinta nel gioco sull’opposto.
La sfida si giocherà al meglio delle due gare su tre.
Secondo match in programma sabato 11 aprile alle 17 al Boccioni di Reggio Calabria.

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