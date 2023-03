Stolti noi, è Latella il consigliere delegato alla Promozione dell’immagine della città

E fu così che il video mitizzante la performance ubriacante di tal Giovanni Latella, 55 anni portati con la folta chioma e la sportività indispensabile al consigliere comunale che, per ruolo istituzionale, si deve occupare di sport ed impianti sportivi, diventato contagiosamente virale, ha oltrepassato gli angusti confini cittadini per fare conoscere e ri-conoscere le peculiarità intellettuali della comunità rappresentata. Perché, vi piaccia o no, nel bailamme scatenatosi attorno allo spettacolo comico allestito dal suddetto in occasione dell’ultima seduta del Civico Consesso, in troppi hanno dimenticato che lo spassoso commediante capace di calamitare su di sé le attenzioni nazionali, a suo tempo ha ricevuto, da quell’impareggiabile scopritore di talenti (dello spettacolo, certo non della politica) di nome Giuseppe Falcomatà, la delega alla Promozione dell’immagine della città.

Dunque, per chi ne fosse colpevolmente ignaro, è d’uopo rammentare che, volenti o nolenti, in base alle prescrizioni imposte dalle regole democratiche, il “coraggioso” Latella definisce la rappresentazione di Reggio Calabria all’esterno, e lo fa per missione politica. Quindi, c’è poco da scherzare: delineare il ritratto della città è compito precipuo del consigliere che è davvero coraggioso, mica per scherzo. Senza l’audacia propria dei miliziani valorosi, come avrebbe mai potuto, lui, “mangiatore di cuori” per vocazione (https://ilmeridio.it/ti-mangiu-u-cori-e-la-citta-precipita-nel-vuoto-della-volgarita-intimidatoria/) avventurarsi in mezzo alla giungla, ostile e buia, della lingua italiana, addirittura spingendosi con ardimento e petto in fuori fino alla prima linea del nemico che avanzava: un nemico con le sembianze dell’autonomia differenziata. Suvvia, davvero esiste qualcuno, fornito di un quoziente intellettuale sufficiente per far parte dell’attuale Consiglio comunale di Reggio Calabria, che crede all’inverosimile? Qualcuno, credibilmente, ritiene possibile che l’esilarante alfiere di Italia Viva (non per niente la medesima fazione di Capitan Facente “Finzioni, alias Paolo Brunetti) abbia la benché minima idea dei rudimenti, anche quelli elementari, del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri ormai poco meno di un paio di mesi addietro? E tanto per avvicinarci con ancora maggiore realismo alla verità, è opportuno si sappia che in quell’Aula, a parte un paio di elementi, nessuno ha contezza, né potrebbe averla per limiti oggettivi, di quanto contenuto nel provvedimento licenziato da Palazzo Chigi. Poi, è di tutta evidenza che Latella, in omaggio alla temerarietà di cui sopra, ha voluto strafare e, di conseguenza, straparlare. E in quei pochi minuti, sarà stato forse per qualche rimasuglio di ventricolo di cuore rimasto impigliato fra i denti, sarà stato per qualche valvola mal digerita, il pensiero è stato, per intero, occupato dalle preoccupazioni che gravano sul Governo “MELONE”, un Governo di cui nessuno sa nulla sulla Terra, ma evidentemente al centro del dibattito culturale sul pianeta dove ha trovato rifugio politico l’immaginazione ingarbugliata del consigliere dedito alla promozione dell’immagine. Lui, inconsapevole eroe dei nostri tempi, oscuri e tristi, prova a far scivolare giù dai ruscelli fluenti dei suoi capelli visioni inedite e creazioni politiche avanzate, come per esempio il “Piano Marsel”, sconosciuto anche al suo inventore, ma diventa tutto fottutamente complicato se la riforma “Calderole” si mette di traverso senza che qualcuno possa far nulla per combatterla, se non altro perché, essendo di autore ignoto, nessuno saprebbe dove andare a stanarla. Un’incertezza saltata addosso anche sulla corazza del prode guerriero falcomatiano il quale, ormai prossimo a raggiungere la trincea scavata dal suo intervento alieno, ha dovuto arrestare la corsa verso l’abisso dell’inaudito perché, nel momento decisivo, non sapeva più se quella mozione sull’autonomia differenziata “deve essere (o) non deve essere” approvata.