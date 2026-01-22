Stefanaconi, arrestato per ricettazione e detenzione di armi clandestine

Nel corso della mattinata di oggi, a Stefanaconi, i Carabinieri della Stazione di Sant’Onofrio, con il supporto dei militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” e del Nucleo Carabinieri Forestale di Vibo Valentia, hanno tratto in arresto una persona ritenuta presunta responsabile dei reati di ricettazione e detenzione di armi clandestine.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, svolta nell’ambito di una mirata attività di controllo del territorio, i Carabinieri hanno rinvenuto – in parte occultate sottoterra all’interno di tubi – nel cortile dell’abitazione, le seguenti armi e munizioni:

– un fucile doppietta calibro 12 con matricola abrasa;

– un fucile monocanna calibro 20 con matricola abrasa;

– una carabina;

– 112 munizioni di vario calibro;

– un’ottica per fucile.

Lo stesso è stato inoltre denunciato in stato di libertà per ulteriori reati in materia di abusivismo edilizio e maltrattamento di animali, poiché custodiva sei cani da caccia in precarie condizioni igienico-sanitarie.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre i cani sono stati affidati a un canile convenzionato. Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Vibo Valentia, su disposizione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia.