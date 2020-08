Stefanaconi, al via il primo campo estivo

Di buon mattino oltre 50 bambini partecipanti al campo estivo “e…state con noi”, accompagnati dai propri genitori, sono stati accolti nella Villa comunale dagli animatori e dagli amministratori comunali. A tagliare il nastro il sindaco, Salvatore Solano, affiancato dal presidente del Consiglio, Domenico Barbalaco, dal vicesindaco, Fortunato Cugliari, e dal capogruppo di maggioranza, Francesco Chiarella.



L’obiettivo del campus è di accompagnare i più piccoli a ritornare alla vita di gruppo attraverso una serie di attività ed iniziative che avranno come finalità divertimento e sicurezza. Una vera e propria boccata d’aria dopo l’emergenza sanitaria che ha costretto tutti e soprattutto i più piccoli a rimanere a casa per lunghi mesi. Nella giornata inaugurale i bambini hanno potuto assistere alla infornata e sfornata del pane, attività dimostrativa materializzatasi in una festa con pane e miele e pane e nutella. Anche per questo evento, per volontà dell’Amministrazione comunale, il forno pubblico comunale è stato messo in funzione. “Grazie alla grande professionalità della Cooperativa ViboSalus – ha dichiarato Solano – i nostri bambini potranno finalmente ritrovarsi e godere finalmente di momenti di svago”. Il progetto del campus terminerà il 18 Settembre, proprio a ridosso dell’inizio dell’anno scolastico. Una scelta dell’Amministrazione comunale per evitare che ci sia eccessivo stacco tra le attività del campus e quelle scolastiche, per evitare soprattutto che i bambini possano subire il distacco dai propri compagnetti.