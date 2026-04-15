Stasera l’ultimo atto di una lunga saga: Domotek Reggio Calabria a Reggio Emilia per raggiungere l’A2

La cavalcata della Domotek Reggio Calabria non si ferma più. Dopo l’ennesima prestazione maiuscola al PalaCalafiore, che è valsa la vittoria in gara 4 della serie spareggio promozione per la serie A2, il capitano Domenico Laganà si presenta con lo sguardo di chi sa di stare vivendo qualcosa di unico.

Una chiacchierata che inizia dalle sensazioni regalate dal pubblico, protagonista travolgente: “Il pubblico cresce sempre di più e va sottolineato. Nell’ultima gara c’era veramente una folla strepitosa. La partita era finita da mezz’ora ed eravamo ancora tutti in campo. Foto, autografi, è una cosa fantastica. Grazie Reggio: fino ad ora non ci hai delusi. Speriamo noi di non deluderti”. Un legame profondo, quello tra squadra e città, che il capitano riassume con un valore che va oltre il risultato: “C’è un valore di tradizione, di storia di questo club fin dal giorno zero. Siamo soltanto a una gara dalla promozione in Serie A2”.

Dopo il 3-0 secco in gara 4, la serie è sul 2-2. Si decide tutto stasera, mercoledì 15 aprile, alle 20.30, al PalaBigi di Reggio Emilia. Laganà analizza la sfida: “Gara 2 è stata più combattuta, ma in questa serie il fattore campo ha fatto da padrona. Ora è partita secca. Dobbiamo cercare di sfoderare la prestazione che ci permetterà di raggiungere questo grande sogno, che non voglio neanche nominare”.

Quale sarà la chiave per espugnare il fortino emiliano? Il capitano non ha dubbi: “Loro hanno delle caratteristiche, noi altre. Come visto in gara 3, se non giochiamo ad alto livello tutti e sette, abbiamo buone possibilità di perdere. Serve la prestazione eccellente di tutti”.

Laganà non nasconde l’animo combattivo suo e della squadra: “È lo spirito dello sportivo. Anche loro hanno risposto alla grande alla sconfitta precedente. È una bellissima serie, meritavamo di chiuderla a gara 5. Che vinca il migliore”.

L’appello finale del capitano è un invito alla mobilitazione: “A chi è reggino, a chi segue la Domotek, a qualsiasi persona voglia venire a sostenerci: vi aspettiamo al palazzetto di Reggio Emilia. Abbiamo bisogno di tutti per fare l’impresa”. Tutta Reggio Calabria è invitata nell’“Altra Reggio” – quella che tifa in trasferta, quella dei residenti al Nord.

La Domotek dei record vuole sognare ancora. Dopo aver alzato al cielo il primo trofeo per uno sport di squadra cittadino a livello nazionale – la Coppa Italia Del Monte di Serie A3 – ora manca solo l’ultimo atto di una lunga saga. Era iniziata a Belluno, contro la stessa Conad Reggio Emilia, con una rimonta memorabile. Mercoledì 15 aprile 2026, ore 20.30, PalaBigi. Si può scrivere la storia dello sport reggino. Un’altra volta.