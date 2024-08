Stasera la seconda edizione di “Sotto un’altra luce” a Filogaso

L’associazione “Terra Amica”, guidata dal presidente Corigliano Domenico, con il patrocinio della Fondazione “Antonio Emanuele Augurusa” e in collaborazione con il Comune di Filogaso, presenta la seconda edizione di “Sotto un’altra luce”. L’evento, che ha già riscosso grande successo lo scorso anno, promette di regalare una serata indimenticabile all’insegna dell’arte e del design.

La manifestazione avrà luogo stasera sul corso di Filogaso, trasformando la via principale del paese in una passerella di bellezza e creatività. Il momento clou della serata sarà la sfilata con i gioielli di Gerardo Sacco, un’eccellenza del design calabrese conosciuta in tutto il mondo per le sue creazioni uniche e preziose, accompagnato dalle note di Raffaele Renda di “Amici”.

La sfilata è patrocinata dalla gioielleria Franzè di Vibo Valentia, che da anni sostiene il talento e la creatività di artisti locali e nazionali.

Non solo moda e gioielli, però. La serata sarà arricchita da n apericena organizzata dall’associazione “Terra Amica”.

Allieteranno la serata coni di rustici misti, patatine fritte e panini con porchetta “peperonata e cipollata”, il tutto accompagnato da freschi Aperol Spritz.

L’evento “Sotto un’altra luce” si pone l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e artistico del territorio, offrendo al pubblico un’esperienza multisensoriale che combina la bellezza del design, la bontà della cucina locale e la magia di un’atmosfera unica.