Stasera il concerto del complesso bandistico “Città di Serra San Bruno”

Il complesso bandistico “Città di Serra San Bruno” compie 25 anni. La ricorrenza sarà festeggiata con un concerto nella chiesa matrice alle ore 19. L’evento si chiama “Note d’argento” e prevede la collaborazione con il sassofonista Maestro Francesco Salime, docente di Sassofono presso il Conservatorio di Napoli. Per l’occasione sono stati invitati gli ex bandisti e gli ex presidenti “come segno di ringraziamento per la collaborazione”.