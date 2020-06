Stanza101 scende in campo per le elezioni comunali con la lista #AmaReggio

L’associazione Stanza101 scioglie le proprie riserve e decide di scendere in campo per le prossime elezioni comunali con una propria lista civica, dal nome #AmaReggio, il cui progetto e simbolo sarà presentato lunedì 8 giugno alle 17 presso la terrazza della Luna Ribelle.

Siederanno al tavolo, oltre ai responsabili di questo nuovo progetto civico, anche tutti i rappresentanti dei maggiori partiti del centro-destra nelle persone del deputato e Coordinatore di Forza Italia Francesco Cannizzaro; Paola Lemma, Responsabile UdC; Massimo Ripepi, Commissario di Fratelli d’Italia; Emiliano Imbalzano, Coordinatore della Lega. “Negli ultimi quattro anni, l’azione di Stanza101 – spiega una nota – si è distinta anche come laboratorio politico rivolto alla città grazie al progetto #AmaReggio in cui, attraverso l’uso dei social, sono state continuamente analizzate problematiche della città e formulate idee per un possibile rilancio di sviluppo. L’intenso lavoro di questi anni è riuscito anche a coinvolgere diverse sigle della società civile riconosciutesi in un progetto più ampio e condiviso, che oggi viene tradotto in una lista civica di uomini e donne desiderosi di impegnarsi per la propria città portando il contributo delle proprie esperienze nei vari settori di occupazione”. “Questa vera e propria rete civica, che interverrà alla conferenza di lunedì con i suoi rappresentanti, si compone – specifica il comunicato – di associazioni che operano nel Terzo Settore, nella difesa dell’Ambiente, nella promozione della Famiglia e della Vita, ed anche di alcune sigle sindacali”.