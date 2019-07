È stata arsa dalle fiamme una stalla utilizzata come ricovero per animali ed in cui veniva riposto del fieno a Squillace.

Ai Vigili del Fuoco sono servite alcune ore per domare, con l’ausilio di un’autobotte, l’incendio. Il rogo ha distrutto la parte in legno della struttura, mentre gli animali sono stati messi in salvo. L’intervento è servito per arrestare il fuoco che minacciava di estendersi fino alle abitazioni poste nelle vicinanze del luogo.