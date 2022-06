Stagione estiva avviata a Montepaone: le azioni poste in essere

La stagione estiva è ormai avviata sul litorale del Comune di Montepaone. Anche quest’anno l’Amministrazione comunale è all’opera per “garantire a tutti coloro che sceglieranno le spiagge cittadine di poter trascorrere un soggiorno confortevole”.

Sono già stati ultimati gli interventi di pulizia della spiaggia pubblica con mezzi meccanici ed è stato avviato il servizio di pulizia giornaliera degli arenili. Sono stati anche ripuliti alcuni fossi e canali in prossimità degli accessi al mare.



Restando in tema di spiagge libere per la stagione 2022, l’Amministrazione acquisterà tre nuove passerelle che saranno installate a breve in diversi punti dei tre km di costa del Comune, e che si vanno ad aggiungere a quella già esistente. La compagine amministrativa, guidata dal sindaco Migliarese, ha da sempre indicato tra le sue priorità “il potenziamento dei servizi anche per chi ha difficoltà a raggiungere le spiagge. Alla prima occasione utile è stato possibile mantenere questo piccolo ma importante impegno. L’obiettivo per gli anni a venire è di dotare tutti i tratti di spiaggia libera del Comune di passerelle di accesso e di attrezzare sempre di più gli arenili”.

Per consentire a tutti gli amanti degli animali di poter passeggiare con il proprio cane sul lungomare, senza arrecare disturbo alcuno alla collettività, sono stati installati dei cestini di raccolta per le deiezioni canine dotati di distributore di buste.

L’Amministrazione comunale, “al momento senza alcun supporto da parte della Regione Calabria, ha posto in essere importanti interventi di manutenzione straordinaria sulla piattaforma depurativa consortile e sugli impianti di sollevamento, ricorrendo esclusivamente a fondi propri”.

Gli uffici comunali sono già dovuti intervenire presso Sorical affinché “venga garantito un livello di erogazione di acqua per consumi domestici adeguato rispetto alla popolazione estiva di Montepaone. A tal fine – spiega il sindaco – è d’obbligo rilanciare un appello a tutti i cittadini e visitatori del Paese a non sprecare l’acqua. Tutti abbiamo potuto notare che la stagione invernale appena trascorsa è stata particolarmente arida. L’acqua potabile è un bene prezioso sempre più raro. Non va sprecata per irrigare orti e giardini o in usi diversi dai bisogni delle persone”.