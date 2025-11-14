Stabrawa: “Conosciamo il valore di Campobasso, ma la Domotek vuole diventare sempre più forte”

Una vittoria esterna che sa di carburante per le ambizioni Domotek. Pawel Stabrawa, opposto della squadra amaranto, si presenta all’appuntamento con un sorriso, alleggerito dal successo dell’ultima uscita.

L’opposto è proiettato verso il prossimo, grande obiettivo: “Adesso spero anche che arriverà la prima affermazione in casa nostra, ce lo meritiamo”. Un desiderio che nasce dal contatto con il pubblico del PalaCalafiore, un ambiente che Stabrawa – avendolo già vissuto in passato – ha ritrovato vibrante. “Mi ha fatto molto piacere vedere tanti tifosi sin dall’inizio. E spero che gli porteremo tanta soddisfazione quest’anno.

Come giudicare questo campionato che è ancora alle prime battute? Per Stabrawa è un panorama ancora in divenire. “Ancora non si capisce molto perché ci sono delle squadre forti, però credo anche che, come noi, molte ancora cerchino il giusto equilibrio. Queste prime partite sono state un po’ delle scommesse, come i punteggi finali visti su ogni campo”. La ricetta della Domotek, però, è una sola: “Noi non guardiamo gli altri. Guardiamo soltanto la situazione nostra per allenarci bene, per fare un ottimo lavoro qua al palazzetto. Guardiamo sempre al nostro gioco per migliorarci e andare avanti sempre più forti”. All’orizzonte, però, si staglia già un ostacolo di quelli importanti: la EnergyTime Spike Campobasso, a punteggio pieno. “Sicuramente sarà una partita difficile da affrontare – analizza il forte pallavolista polacco –. Abbiamo già capito il loro valore facendo un’amichevole contro di loro. Una squadra tra quelle che contano in questo campionato”. Una consapevolezza che si trasformerà in preparazione meticolosa. “Noi di sicuro ci prepareremo nel modo migliore possibile e aspetteremo una grande battaglia”.