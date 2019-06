Stabilizzazione Lsu/Lpu, Robbe mette i puntini sulle i: “Nessun merito dei 5Stelle”

“Apprendo oggi che il senatore Auddino e il parlamentare Tucci sono orgogliosi per quanto è stato realizzato con le stabilizzazioni dei lavoratori Lsu e lpu in Calabria”.



E’ quanto afferma l’assessore regionale al Lavoro, Angela Robbe.

“Le stabilizzazioni dei lavoratori di pubblica utilità e socialmente utili calabresi -prosegue- sono frutto del lavoro e della grande determinazione messa in campo dal presidente Oliverio. È il risultato di un percorso avviato sin dal suo insediamento. Gli onorevoli del Movimento Cinque Stelle oggi vantano la paternità di misure che non hanno avuto capacità o volontà di realizzare e nei fatti dimostrano di non conoscere, a partire dai numeri, e che semmai non hanno agevolato”.

“La stabilizzazione dei lavoratori Lsu e lpu -aggiunge l’assessore Robbe- l’ottenimento dopo anni di precariato di un contratto a tempo indeterminato, è stata resa possibile grazie ad una convenzione siglata nello mese di luglio del 2018 e loro, non facendo passare in Parlamento la richiesta di deroghe al fabbisogno dei comuni di fatto hanno depotenziato. Infatti, sarebbe stato possibile aumentare quel numero di stabilizzazioni che è stato possibile concretizzare solo per quei Comuni che non avevano bisogno delle deroghe e, soprattutto, che è stato possibile assicurare solo fino al 31 dicembre 2018, cioè fino a quando è entrata in vigore la nuova legge finanziaria che, di fatto, ha bloccato l’applicazione della convenzione.

“Oggi -conclude l’assessore regionale al Lavoro- noi sicuramente siamo orgogliosi del lavoro fatto e chiediamo loro, affinché possano esserlo legittimamente- per come stanno facendo con dichiarazioni, post e dintorni- di essere consequenziali: collaborare davvero a questo risultato sostenendo la storicizzazione delle risorse nazionali come abbiamo storicizzato le risorse regionali, e le deroghe al fabbisogno dei comuni. Allora sì, festeggeremo tutti assieme”.