Stabilizzazione ex Lsu/Lpu, Martino: “Ridurre l’orario è uno schiaffo morale, mobilitiamoci”

“È inconcepibile, dopo oltre 20 anni dare loro, una condizione di rassegnazione”. Il sindaco di Capistrano Marco Martino esprime amarezza per la piega presa dalla vicenda concernente gli ex Lsu/Lpu e sostiene che “la procedura di stabilizzazione con orario ridotto rispetto all’oggi, verso la quale il Governo spinge ormai sempre più convinto, sarebbe uno schiaffo morale per gli enti e per la dignità dei lavoratori stessi”.

“Si chiede – afferma Martino – la collaborazione dei sindaci, dei sindacati, delle istituzioni. Una protesta pacifica dinnanzi all’Utg di Vibo Valentia in fascia tricolore sarebbe una buona azione di protesta di partenza che dovrebbe avere ampio margine allargando i propri confini verso le istituzioni più importanti. Dalla parte nostra – aggiunge il primo cittadino – abbiamo un prefetto fortemente collaborativo, aperto al dialogo costante. La sua figura è fondamentale per portare assieme ai parlamentari nazionali ed ai consiglieri regionali le istanze dei lavoratori sui tavoli che contano. Nell’ultimo periodo abbiamo assistito ad un grande passo in avanti con la possibilità di assumente senza tener conto del piano del fabbisogno del personale, ma oggi dobbiamo fare l’ultimo sacrifico. Oggi il Governo deve reperire quella miseria che permetterà una azione definita e di dignità ovvero una stabilizzazione ad almeno 26 ore settimanali. Non è infatti possibile lasciar campare i nostri lavoratori con qualche centinaia di euro al mese. Oggi – rileva – occorre lo giusto scatto d’orgoglio che deve vederci presenti a loro difesa. Per questo è essenziale, ora più che mai, dare loro l’ultimo atto, producendo un’azione di dignità e di gratitudine verso quei lavoratori che per gli enti pubblici rappresentano una manna dal cielo. Uniamoci, battagliamo al loro fianco, dimostriamo di avere a cuore le sorti di quei lavoratori che quotidianamente danno l’anima ed il cuore per migliorare la propria condizione territoriale. Invito alla mobilitazione – conclude -, una mobilitazione che con le giuste presenze potrà sortire gli effetti sperati”.