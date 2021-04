Stabilizzazione ex Lsu/Lpu, emendamento di Wanda Ferro: “Lo sottoscriva tutta la deputazione calabrese che ha sempre collaborato su questo tema”

Un emendamento al Decreto Sostegni indispensabile per completare le procedure di stabilizzazione degli ex lsu e lpu calabresi, il cui termine è stato fissato al 31 maggio, è stato presentato dai deputati di Fratelli d’Italia Wanda Ferro e Walter Rizzetto, in seguito ad un confronto con l’assessore regionale al Lavoro Fausto Orsomarso.



L’approvazione delle deroghe previste dall’emendamento si rende necessario per scongiurare il blocco assunzionale di oltre 600 lavoratori, di cui oltre 300 sono in servizio presso enti locali in situazione di dissesto o riequilibrio finanziario. I deputati di Fratelli d’Italia fanno “appello a tutta la deputazione calabrese, che su questo tema ha sempre trovato piena collaborazione, affinché possano sottoscriverlo e sostenere l’approvazione della soluzione normativa necessaria a definire le procedure di assunzione a tempo indeterminato di questi lavoratori, che da anni assicurano il funzionamento di tanti enti pubblici e rivendicano giustamente dignità del lavoro e certezze sul futuro”.