SS 106 Jonica Sibari-Crotone, via libera alla compatibilità ambientale

Si conclude positivamente la valutazione ambientale relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica della nuova SS 106 Jonica nel tratto compreso tra Corigliano-Rossano e Crotone. La Struttura Tecnica Regionale VIA-VAS-AIA-VI ha espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale e di Valutazione di Incidenza (VIncA), confermando la sostenibilità dell’intervento e la sua strategicità per il sistema infrastrutturale calabrese.

Il provvedimento riguarda il progetto per la realizzazione della nuova SS 106 in variante all’attuale tracciato, interessando i territori dei comuni di Corigliano-Rossano, Crosia, Calopezzati, Pietrapaola, Mandatoriccio, Scala Coeli e Cariati, in provincia di Cosenza, e Crucoli, Cirò, Cirò Marina, Melissa, Strongoli e Crotone, in provincia di Crotone.

L’assessore regionale all’Ambiente, Antonio Montuoro, e il dirigente generale del Dipartimento Ambiente e Sostenibilità, Salvatore Siviglia, hanno espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando l’impegno della Regione Calabria nel sostenere e accompagnare tutte le fasi autorizzative e progettuali necessarie all’ammodernamento della SS 106, con l’obiettivo di completare il sistema infrastrutturale lungo l’intera dorsale ionica, da Catanzaro fino a Reggio Calabria.

“La Regione Calabria – afferma l’assessore Montuoro – compie un ulteriore passo avanti nel percorso di ammodernamento della rete infrastrutturale regionale. Il parere favorevole di compatibilità ambientale rappresenta un passaggio fondamentale per la realizzazione di un’opera strategica attesa da decenni dalla Calabria. Si tratta di un risultato importante che conferma l’efficacia del lavoro svolto dalla struttura tecnica regionale e la solidità del percorso di collaborazione istituzionale avviato con Anas e con gli enti territoriali interessati. Come Dipartimento Ambiente continueremo a garantire il massimo supporto affinché l’iter proceda con rapidità e si possa arrivare alla concreta realizzazione di un’opera decisiva per il futuro della Calabria”.

Il dg Siviglia spiega le fasi dell’intervento che si inserisce nell’ambito dell’itinerario strategico Crotone-Sibari e rappresenta un tassello fondamentale del più ampio programma di realizzazione della nuova SS 106 Jonica. A nord il collegamento si integra con il tratto Sibari-Rossano, per il quale si è conclusa la Conferenza dei servizi decisoria, mentre a sud si raccorda con il tratto Crotone-Catanzaro, attualmente in fase di progettazione esecutiva.

L’opera è finalizzata a garantire collegamenti più rapidi e sicuri tra Crotone e Sibari, migliorando al contempo l’accessibilità ai centri dell’entroterra ionico e favorendo nuove opportunità di sviluppo economico e sociale per territori che storicamente hanno sofferto condizioni di isolamento rispetto alla fascia costiera.