Sradica un’asse da una panchina e cerca di colpire: arrestato

Nella giornata di sabato, in due distinti interventi la Polizia di Stato ha deferito tre extracomunitari, tutti per reati contro la persona per fatti avvenuti nel centro storico di Crotone.

In particolare, la squadra volante è intervenuta nel tardo pomeriggio a seguito di una chiamata al 113, dove era stata segnalata una rissa tra più stranieri. All’arrivo delle volanti, alcune delle persone coinvolte sono riuscite a scappare, mentre due stranieri sono stati bloccati. In particolare uno dei due, di origine gambiana, dopo aver divelto un’asse di legno da una panchina, ha cercato di aggredire un altro straniero, di nazionalità afghana, che, intanto, aveva in mano tre sassi.

Ciononostante, grazie al tempestivo intervento del personale della Polizia di Stato, i due sono stati bloccati e denunciati.

Sempre nella serata di sabato, personale delle volanti ha notato nelle vie del centro un extracomunitario, di origine somale, in evidente stato di ubriachezza che aveva minacciato i passanti con una bottiglia di vetro. Al tentativo degli operatori di bloccarlo, ha opposto resistenza, ma, con non poca difficoltà, è stato calmato e accompagnato in Questura. Per questi motivi è stato deferito all’Autorità giudiziaria per i reati di “resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale” e “minaccia aggravata”.

Per tutti e tre gli stranieri sono in corso accertamenti di natura amministrativa circa la loro posizione sul territorio nazionale.