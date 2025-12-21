Squillace, dedicata la nuova chiesa di San Nicola Vescovo

Un momento di profonda spiritualità e di grande valore comunitario ha segnato la serata di sabato 20 dicembre, in occasione della dedicazione della nuova chiesa parrocchiale di San Nicola Vescovo, in piazza San Nicola, a Squillace Lido. La solenne celebrazione, coincidente con la IV Domenica di Avvento, è stata presieduta dall’arcivescovo monsignor Claudio Maniago e ha rappresentato un passaggio storico per la comunità parrocchiale e per l’intero territorio.

Al termine della liturgia, vissuta in un clima di intensa partecipazione e raccoglimento, la comunità si è ritrovata per un momento di fraternità, suggellando il senso profondo di una giornata che ha segnato non solo l’apertura di un nuovo luogo di culto, ma anche l’inizio di una nuova fase della vita comunitaria.

La dedicazione della chiesa è stata il cuore di un più ampio programma di iniziative che ha accompagnato la comunità in un percorso di fede, cultura e condivisione. «Questo momento, di un’intensità non comune – ha concluso Bruno – restituisce il senso pieno di una chiesa intesa non solo come edificio, ma come luogo vivo di incontro, accoglienza e condivisione, capace di parlare a tutte le generazioni. La nuova chiesa di San Nicola Vescovo si propone così come punto di riferimento spirituale e sociale per Squillace Lido».