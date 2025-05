SportSpecialist Volley: il futuro amaranto brilla nei tornei giovanili

Il vivaio della Domotek Volley Reggio Calabria regala già le prime gioie in una stagione, la prima, dipanatasi all’insegna della crescita e dello sviluppo.

Da quest’anno è partito ufficialmente il percorso giovanile amaranto, un progetto ambizioso che punta a costruire solide basi per il futuro. I primi risultati non si sono fatti attendere:

nella categoria Volley S3 di 1° livello misto, dopo la vittoria del primo concentramento a Melito Porto Salvo del 13 aprile che ha consentito l’accesso alla finale territoriale, i giovanissimi atleti Domotek, sabato, si sono classificati secondi a livello provinciale accedendo così alle Finali regionali, cedendo solo alla prima classificata New Fides Volley Campo Calabro.

Protagonisti Domenico D’Agostino, Beatrice Repaci, Michele Errigo e Teresa Shinobu De Benedetto.

I ragazzi della SportSpecialist sono seguiti dagli allenatori Nuccio Vitetta e Mirko Munafò, che stanno lavorando con passione per far emergere i talenti del territorio. Già al primo anno di attività, dunque, parteciperanno alla Finale Regionale in programma il 28 maggio.



Inoltre, una nuova importante sfida è in programma oggi, domenica: al Copri-Scopri di Pentimele si giocheranno, infatti, le Finali Territoriali del Volley S3 di 2° livello sia misto che maschile (fino ai 12 anni), con la squadra maschile sicura dell’accesso alla Finale Regionale del 21 maggio, a prescindere dal risultato.