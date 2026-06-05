Sport, inclusione e valori: grande successo per il progetto “Scuola Attiva Junior” a Serra San Bruno

Si è concluso con straordinario entusiasmo, presso l’Istituto Comprensivo “Azaria Tedeschi” di Serra San Bruno, il progetto nazionale “Scuola Attiva Junior”, promosso da “Sport e Salute” in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e le Federazioni sportive nazionali. L’iniziativa, volta a favorire la pratica motoria, lo sviluppo di corretti stili di vita e la cultura del fair play tra i giovanissimi, ha visto la partecipazione attiva degli studenti, che hanno potuto sperimentare due discipline olimpiche affascinanti e formative.

Un percorso in due tappe: dalla pallavolo all’atletica leggera

Il progetto ha offerto un percorso multidisciplinare strutturato in due macro-moduli sportivi, guidati dal professor Claudio De Francesco, docente di Scienze Motorie dell’Istituto, che ha coordinato l’intera attività didattica e organizzativa.

* Il primo modulo – La pallavolo: Nella prima fase del progetto, i ragazzi si sono confrontati con il volley, sotto la direzione dell’allenatore Fiorindo Lagrotteria, Presidente dell’associazione Serra nel Volley, scoprendo l’importanza del gioco di squadra, della coordinazione e della comunicazione sul campo.

* Il secondo modulo – L’atletica leggera: La seconda parte del percorso ha invece visto i fari puntati sulla “regina degli sport”.Questa fase è stata impreziosita dalla presenza di Alice Milanese, tecnico Fidal, dirigente dell’Asd Corricastrovillari e fiduciaria CONI, che ha affiancato i ragazzi e il corpo docente trasmettendo i valori fondamentali, le tecniche base e la passione per le specialità dell’atletica. I giovani studenti hanno potuto cimentarsi in corse, salti e lanci, scoprendo le proprie potenzialità in un clima di sana condivisione.

L’Istituto Comprensivo “Azaria Tedeschi” si conferma così un presidio fondamentale non solo per l’istruzione, ma anche per la promozione del benessere psico-fisico sul territorio serrese. Grazie alla sinergia tra la scuola, il professor De Francesco e gli esperti coinvolti e il supporto di “Sport e Salute”, “Scuola Attiva Junior” ha lasciato il segno, dimostrando come lo sport scolastico sia il più potente strumento di inclusione e crescita sociale.

Un ringraziamento speciale è stato espresso nei confronti della dirigenza scolastica, del tutto il personale dell’Istituto e, soprattutto, del professore De Francesco per aver accolto sempre con grande felicita questo progetto e degli alunni, che hanno risposto con energia, curiosità e un esemplare spirito di squadra.

“L’appuntamento – hanno affermato i promotori – è alla prossima edizione, con l’augurio che la passione per lo sport accesa in queste settimane continui a battere forte nei cuori dei ragazzi anche fuori dalle mura scolastiche”.