Sport, inclusione e beneficenza: “Giochiamo per un Sorriso” chiude con un risultato da record

Si è conclusa con uno straordinario successo la dodicesima edizione di “Giochiamo per un Sorriso, l’evento che unisce sport, solidarietà e partecipazione sociale, andato in scena presso il centro sportivo Reggio Village, la palestra Boccioni e il PalaBenvenuti, meglio conosciuto come Botteghelle.

Due giornate intense e ricche di emozioni hanno coinvolto centinaia di partecipanti in numerose discipline sportive: dal calcio a 5 al calcio a 7, passando per padel, pallavolo mista, danza e zumba. Un programma variegato che ha trasformato le tre strutture sportive in un grande spazio di aggregazione, divertimento e condivisione.

A rendere ancora più prestigiosa la manifestazione è stata la presenza del campione italiano di volley Valerio Vermiglio, che ha portato la propria testimonianza ai giovani partecipanti nell’ambito del progetto PGS Champions Togheter – Primi insieme agli ultimi, sottolineando come passione, sacrificio e divertimento rappresentino gli ingredienti fondamentali per raggiungere importanti traguardi nello sport e nella vita.

Non è mancato il sostegno delle istituzioni sportive e politiche. Presenti infatti i rappresentanti di Sport e Salute, con Walter Malacrino, del CONI, con Tino Scopelliti, del consigliere regionale della FIGC Calabria Gianni Cilione e della Regione Calabria con la consigliera regionale Daniela Iiriti. Quest’ultima ha evidenziato il valore sociale dell’iniziativa, sottolineando come manifestazioni come “Giochiamo per un Sorriso” rappresentino un esempio concreto di come lo sport possa diventare strumento di inclusione, solidarietà e vicinanza alle persone più fragili. Tutti hanno espresso apprezzamento per una manifestazione che, anno dopo anno, continua a crescere e a coinvolgere un numero sempre maggiore di persone.

Il vero cuore dell’evento è stato però il suo obiettivo benefico. Come da tradizione, il ricavato sarà destinato al reparto di Oncoematologia Pediatrica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria e, per la prima volta, anche all’associazione Tra Noi Calabria, impegnata nelle attività della Collina degli Angeli. Consapevoli della finalità solidale, bambini e adulti hanno vissuto ogni gara con entusiasmo e partecipazione, contribuendo a creare un’atmosfera di gioia e generosità.

Spazio anche all’intrattenimento e alla riflessione. Il pubblico ha apprezzato la simpatia del comico reggino Santo Palumbo, protagonista di una gradita sorpresa, mentre un momento particolarmente significativo è stato dedicato al tema della legalità grazie alla testimonianza di Santo Praticò, vittima nelle scorse settimane di una grave aggressione presso il centro sportivo Mirabella ed alla presenza dell’unità cinofila della Polizia di Stato e della Polizia Scientifica.

Importanti anche gli interventi del GOM di Reggio Calabria. Il direttore amministrativo Francesco Araniti ha voluto elogiare il lavoro portato avanti dalle Polisportive Giovanili Salesiane, che da dodici anni sostengono con costanza e dedizione i bambini ricoverati nel reparto pediatrico. Soddisfazione è stata espressa anche dalla presidente di Tra Noi Calabria, Alessandra Lopresti, che ha avuto modo di conoscere da vicino l’impegno e la passione che caratterizzano l’attività delle PGS reggine.

Visibilmente emozionata la delegata reggina Filomena Iatì, anima e motore dell’iniziativa, che ha raccontato come l’organizzazione dell’edizione 2026 sia stata particolarmente complessa a causa di importanti impegni concomitanti. Nonostante le difficoltà, la volontà di non interrompere un appuntamento ormai atteso dall’intera comunità reggina ha prevalso, regalando ancora una volta una manifestazione di grande valore umano e sociale.

A suggellare il successo dell’evento è arrivato il risultato finale: ben 9.000 euro raccolti, una cifra record che conferma la costante crescita di “Giochiamo per un Sorriso” e la straordinaria sensibilità del territorio verso le iniziative solidali.

L’appuntamento è già fissato per il 2027, con la certezza che la tredicesima edizione saprà regalare nuove emozioni, nuove sfide e, soprattutto, nuovi sorrisi.