Sport in Calabria, fari accesi su Finali Nazionali PGS e Pigiessiadi

Dodici giorni di sport di alto livello, con squadre e atleti provenienti da tutta Italia. Sono in corso di svolgimento in Calabria le Finali Nazionali di Pallavolo Femminile delle Polisportive Giovanili Salesiane.

Fino al prossimo 30 giugno, Sant’Andrea Apostolo delle Ionio (Catanzaro) ospiterà gli incontri delle categorie under 14, under16 e under 18. La manifestazione sportiva denominata “Don Bosco Cup”, promossa dalle PGS Italia ed organizzata dal Comitato Regionale PGS Calabria, segue l’evento “Junior” delle “Pigiessiadi Calabria – Memorial Luigi Corio” svoltosi con oltre 800 partecipanti dal 2 al 6 giugno scorsi a Rossano Calabro. Un grande evento aggregativo quello delle Pigiessiadi, che proseguirà fino a fine mese con altre due manifestazioni denominate “Master Games” e “Family and Kids”.

Per ulteriori informazioni e per il programma completo di tutti gli eventi di giugno è possibile visitare il sito www.pgscalabria.it ed i relativi canali social.