Sport e aggregazione, dal 4 all’11 luglio tornano le “Pigiessiadi Calabria”

E’ tutto pronto per le “Pigiessiadi Calabria 2021”. L’atteso evento, promosso da oltre dieci anni dal Comitato Regionale delle Polisportive Giovanili Salesiane, si terrà dal 4 all’11 luglio a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, località turistica in provincia di Catanzaro, e sarà dedicato, così come nella precedente edizione, alla memoria di Luigi Corio, il direttore tecnico delle PGS Calabria scomparso prematuramente nel mese di aprile dello scorso anno.



Un’intera settimana ricca di sport, di momenti di aggregazione e di spiritualità, di occasioni di confronto e di formazione per bambini, ragazzi, giovani e meno giovani. In particolare, le “Pigiessiadi 2021” saranno sdoppiate in due grandi eventi: “Junior League” dal 4 al 7 luglio, per le categorie giovanili, e “Master Games” dall’8 all’11 luglio, per le categorie libere maschili e femminili. Calcio a 5, volley, basket e danza le discipline sportive in programma.

«Dopo la scommessa difficile ma allo stesso tempo vincente del 2020 con le “Pigiessiadi Camp e Replay” di agosto e settembre – spiega il presidente delle PGS Calabria, Fabio Armeni – finalmente quest’anno torniamo a vivere il nostro evento estivo per eccellenza con grande desiderio di normalità. Le fasi provinciali della Don Bosco Cup e le recenti Finali Regionali, che abbiamo portato pienamente a compimento nonostante la pandemia, hanno dimostrato che c’è grande fermento e voglia di sport e spensieratezza. Ci auguriamo che anche le ormai imminenti Pigiessiadi, che si terranno nel più assoluto rispetto dei protocolli Covid-19 previsti, possano contribuire a regalare a tutti i partecipanti, come sempre accaduto, tanti sorrisi e la tanto desiderata normalità».

L’edizione 2021 della manifestazione, che avrà ancora una volta come base operativa la storica location del Nausicaa Village, è patrocinata dalle PGS Italia e dal Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, in collaborazione con Phyto Garda Medical Line.

Per ulteriori informazioni e per il programma dettagliato delle “Pigiessiadi” è possibile visitare il sito www.pgscalabria.it e consultare la pagine facebook “PGS Calabria” e “Pigiessiadi Calabria 2021”.