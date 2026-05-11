Spopolamento e nuove opportunità, a Dinami si discute di futuro

Le comunità delle Serre e dell’Alto Mesima si preparano a vivere un importante momento di confronto dedicato al futuro dei piccoli borghi e delle aree interne della Calabria. Venerdì 15 maggio 2026, alle ore 18:30, presso il Centro di aggregazione giovanile di Melicuccà di Dinami, si terrà l’incontro-dibattito dal titolo “Serre e Alto Mesima: dalla tragedia demografica alla rinascita dei territori”, promosso dal sindaco di Dinami Antonino Di Bella.

L’evento riunirà amministratori locali, studiosi e cittadini per affrontare il tema dello spopolamento, della crisi demografica e della necessità di costruire nuove opportunità di sviluppo per i territori interni.

Saranno presenti i sindaci dei comuni di Arena, Bivongi, Spadola, Ionadi, Simbario, San Nicola da Crissa, Mongiana, Fabrizia e di altri centri delle Serre, protagonisti di un percorso comune che punta a riportare attenzione nazionale sulle difficoltà vissute dai piccoli comuni.

Nel corso della serata interverranno Giovanni Durante (Osservatorio regionale demografico), che illustrerà dati e analisi sul calo della popolazione nei territori interessati, e la sociologa Alessandra Corrado (Università della Calabria), che approfondirà le dinamiche sociali ed economiche legate allo spopolamento.

Un tema, quello dello spopolamento dei piccoli borghi, che coinvolge non solo chi vive quotidianamente questi territori, ma anche le tante comunità di cittadini originari delle aree interne che oggi risiedono altrove. Un legame profondo accomuna chi, negli anni, ha continuato a credere nei propri paesi d’origine, investendo risorse, sacrifici e speranze nei piccoli comuni di appartenenza. Donne e uomini che hanno riposto fiducia nello Stato e nelle Istituzioni, contribuendo con il proprio lavoro e con importanti investimenti alla sopravvivenza delle comunità locali, ma che oggi chiedono attenzione, riconoscimento e politiche capaci di valorizzare quelle storie di appartenenza autentica e di attaccamento sincero alla propria terra e al paese.

Ma il confronto di Melicuccà rappresenterà anche il punto di partenza di un’iniziativa più ampia: nella prima settimana di giugno, infatti, i sindaci delle Serre e dell’Alto Mesima saranno a Montecitorio per una conferenza stampa nazionale dedicata ai piccoli borghi italiani.

L’obiettivo sarà quello di portare all’attenzione del Governo e del Parlamento le criticità che vivono quotidianamente le aree interne — dalla carenza di servizi allo spopolamento giovanile — avanzando proposte concrete per sostenere i comuni montani e favorire la rinascita dei territori.

Tra i temi che verranno affrontati figurano incentivi per chi sceglie di vivere nei borghi, sostegno alle imprese locali, miglioramento delle infrastrutture, tutela dei servizi essenziali e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.

L’iniziativa vuole lanciare un messaggio chiaro: i piccoli comuni non rappresentano un problema, ma una risorsa strategica per il futuro del Paese.

L’ingresso all’evento di Melicuccà di Dinami è libero e aperto a tutta la cittadinanza.