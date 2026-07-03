Spopolamento delle aree interne: i sindaci chiedono un incontro a Occhiuto

Prosegue il percorso istituzionale avviato dal sindaco di Dinami, Antonino Di Bella, per portare all’attenzione delle istituzioni il grave fenomeno dello spopolamento che interessa i piccoli Comuni calabresi. L’iniziativa nasce da un confronto con Carlo Bauleo, calabrese originario di Paludi ed emigrato da molti anni in Svizzera, profondamente legato alla propria terra. Dal dialogo con i tanti calabresi residenti all’estero è emersa la necessità di sostenere concretamente i piccoli borghi, valorizzando il ruolo degli emigrati che continuano a investire e a mantenere vivo il legame con le proprie comunità.

Da questa idea è nato un percorso condiviso che ha coinvolto numerosi sindaci delle Serre e di altri territori della regione. Successivamente, grazie al sindaco di Brognaturo, componente nazionale di Anci e rappresentante dei piccoli Comuni, è stata trasmessa ad Anci nazionale una lettera sottoscritta dai sindaci aderenti, con la richiesta di farsi promotrice presso il Governo e le istituzioni competenti di interventi urgenti per il contrasto allo spopolamento.

Dopo la lettera inviata dal sindaco Di Bella al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al presidente della Regione Roberto Occhiuto, ai parlamentari europei e alle altre istituzioni competenti, l’onorevole Giusi Princi ha promosso una videoconferenza, invitando anche l’onorevole Salvatore De Meo, con i sindaci delle Serre calabresi e della provincia di Cosenza. Nel corso dell’incontro è stata condivisa la necessità di partire proprio dalla Regione Calabria, coinvolgendo direttamente il presidente Occhiuto per costruire una strategia comune a favore delle aree interne.

A seguito di questo percorso, i sindaci hanno richiesto ufficialmente un incontro al presidente della Regione per presentare una serie di proposte concrete: rafforzamento delle politiche contro lo spopolamento, agevolazioni fiscali per gli immobili dei calabresi residenti all’estero, valorizzazione del turismo delle radici, recupero dei centri storici, incentivi al ritorno dei giovani e delle famiglie, sostegno alle imprese locali e potenziamento di sanità, servizi e infrastrutture.

L’obiettivo è istituire un tavolo permanente tra Regione Calabria e Comuni, nella convinzione che il rilancio della Calabria debba partire proprio dai suoi piccoli borghi, preservando un patrimonio di storia, cultura e identità che rappresenta una risorsa fondamentale per il futuro dell’intera regione.