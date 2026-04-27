Spopolamento, dall’Amministrazione di Capistrano sostegno ai nuovi residenti ed un premio ai nuovi nati

“Lo spopolamento è sempre più dilagante, in particolare modo nelle aree interne dove il flusso di migrazione verso il nord Italia non arresta ancora oggi la sua morsa prorompente. Tanti i nuclei familiari infatti che anche temporaneamente decidono di spostarsi per ragioni occupazionali verso altre regioni, spezzando la capacità di riuscire a mantenere costante il numero degli abitanti presenti e dei nuovi nati. Nati che sono sempre di meno con le mille difficoltà a formare classi singole nei momenti cruciali dell’apprendimento”. Sulla base di questa rilevazione, il sindaco di Capistrano Marco Martino segnala “la necessità di affrontare meglio e con piccoli sforzi la complessità del problema tenendo conto delle forze che una Amministrazione può mettere in campo”.



Il primo cittadino illustra così la decisione di “offrire un segnale chiaro che sia soprattutto concreto e che possa quantomeno contribuire ad alleviare le carenze“. “Inizieremo – sostiene Martino – con l’approvazione di un nuovo regolamento che preveda la somma di 500 euro a fondo perduto, una tantum, per i nuovi nati e l’esenzione dei tributi per ben cinque anni verso tutti coloro i quali decideranno di trasferire la propria residenza all’interno del territorio capistranese, con l’obbligo però di restarci almeno per cinque anni. Sono due misure di sostegno – precisa – che non saranno certamente risolutive per il problema dello spopolamento, ma contribuiranno essenzialmente ad aumentare il dato numerico della comunità, in particolar modo il numero dei residenti e dei nuovi nati. È un premio che la nostra municipalità vuole assegnare a coloro i quali decidono di impegnarsi per mantenere vivo questo paese, mantenendo vivo, con la loro presenza, anche questo territorio, non soltanto attraverso manifestazione di iniziative pubbliche o culturali, ma attraverso un dato essenziale che sicuramente riguarda la crescita dei numeri”. Ma c’è dell’altro. Martino afferma infatti che c’è in cantiere “un grande progetto che servirà ad offrire un supporto concreto 034 occupazione”. “Anche l’acquisizione di case abbandonate e la messa in vendita al prezzo simbolico di un euro a chi accetterà le condizioni del bando – asserisce ancora – permetterà di ristrutturare le abitazioni e costruire una dimora. È un pacchetto – conclude – che necessariamente affonda le proprie radici in un atto di impegno solidale e concreto da parte del governo locale. È un’azione funzionale anche a dare un segnale sincero e forse anche ad essere una provocazione che offra una piccola via di fuga dallo spopolamento”.