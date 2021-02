Spirlì senza se e senza ma: “Se confermata la presenza delle varianti, fermerò tutte le attività a rischio”

Ha scritto un post su Facebook Nino Spirlì per preannunciare le sue prossime mosse sulla scuola: “Sto per prorogare l’ordinanza sulla didattica”. Scelte che saranno dettate dall’evoluzione epidemiologica in Calabria. Il presidente facente funzioni della Giunta, infatti, ha reso noto che: “Considerata la presunta presenza delle varianti sul territorio regionale, ho convocato per le prossime ore una riunione dell’Unità di Crisi.



Se sarà confermata la presenza delle varianti, provvederò a fermare tutte quelle attività che possano diventare veicolo di contagio. Senza se e senza ma”.