Spettro autistico, l’Ambito di Serra San Bruno pubblica l’avviso per favorire l’inclusione e abbattere il costo di frequenza dei servizi

“Sostenere i nuclei familiari nella loro opera di cura e di assistenza dei familiari con disturbi dello spettro autistico, al fine di favorire l’inclusione, la socializzazione ed il miglioramento della qualità della vita dei soggetti destinatari finali dell’intervento”, nonché “abbattere il costo di frequenza dei servizi per le famiglie a basso reddito”. È lo scopo dell’avviso pubblico per concessione di contributi alle persone con Disturbi dello Spettro Autistico pubblicato dal Comune di Serra San Bruno – Capofila dell’Ambito territoriale. Possono presentare istanza i soggetti che hanno un Isee pari o inferiore a 30mila euro, che sono in possesso di una certificazione di diagnosi di disturbo dello spettro autistico rilasciata da una struttura pubblica e che sono residenti nei comuni di Serra San Bruno, Acquaro, Arena, Brognaturo, Capistrano, Dasà, Dinami, Fabrizia, Gerocarne, Mongiana, Nardodipace, Pizzoni, San Nicola da Crissa, Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, Spadola, Vallelonga, Vazzano.

L’avviso pubblico – rientrante nel “Progetto Includi Calabria” – ha una dotazione finanziaria di 25mila euro.

Il contributo concedibile è pari a 5mila euro (periodo 01/01/2022 – 31/10/2023) per ciascun soggetto con DSA presente nel medesimo nucleo familiare per ciascuna delle annualità previste dall’avviso (2022 – 2023). La concessione del contributo è articolata in due fasi: fino ad un massimo di 5mila euro per le spese già sostenute all’atto della pubblicazione dell’avviso e/o da sostenere sino al 31 dicembre 2022 per l’acquisto di servizi indicati dall’avviso; fino ad un massimo di 5mila euro per le spese da sostenere nel 2023 (dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023) per l’acquisto di servizi indicati dall’avviso. Le domande devono essere inviate all’indirizzo PEC sociale@pec.comune.serrasanbruno.vv.it e dovranno essere presentate a partire dalle ore 9 del 10 gennaio 2023 e fino alle ore 13 del 15 febbraio 2023 per le spese sostenute nell’anno 2022 e dalle ore 9 del 01 marzo 2023 alle ore 13 del 15 novembre 2023.