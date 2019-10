Sperimentazione 5g a Capistrano, Martino alza le barricate: “Il Mise cerchi cavie altrove, distruggerò personalmente le antenne”

“Se il Mise cerca di fare il furbo ha sbagliato persona”. Propositi bellicosi quelli del sindaco di Capistrano Marco Martino che non vuole esperimenti potenzialmente dannosi per la sua cittadina.



“Da sempre – afferma – mi batto per difendere quei valori che oggi diventano un bene raro ma che per il sottoscritto rappresentano un’azione consuetudinaria. In particolare modo se il problema in questione riguarda la salute e l’incolumità pubblica. Non permetterei mai che ricercatori scellerati senza alcuno studio sugli effetti salutari possano rendere un campo magnetico di tumori una zona incontaminata e conosciuta per la naturalezza di paesaggi magnifici che rappresentano una miniera di benefici corporei: l’acqua magnifica, l’area pulita, il verde non saranno resi vittima del Ministero per lo Sviluppo economico che per chissà quale motivo marcia come un treno sulla sperimentazione 5g”.

La riflessione di Martino va oltre: “Eppure tanti paesi, tante nazioni l’hanno bandita. Sconcertanti sono i pareri di molti scienziati sulla questione. La cosa che mi rende fortemente irritato è che il Mise non solo non ha chiesto consulto ai sindaci dei comuni interessati dalla sperimentazione, ma ha adottato criteri che sono privi di democrazia e di rispetto verso la salute pubblica. Nella scorsa estate ci siamo riuniti in pubblica seduta del Consiglio comunale approvando all’unanimità un provvedimento comunale che bandiva da parte nostra ogni forma di 5g, vista la mancata illustrazione dei danni che questa sperimentazione possa arrecare alla collettività. A questo punto non c’è dubbio che difenderò i miei compaesani con le unghie e con i denti, provvedendo personalmente attraverso ordinanza ad abbattere immediatamente i ripetitori che il Mise ha in mente di installare nel territorio comunale che rappresento. Ricorreremo inoltre a tutte le forme di difesa legale in forza alla nostra volontà. Insomma – conclude – ostacoleremo in ogni modo la possibilità che gente scellerata prediliga gli interessi economici a quelli dei cittadini. Di questo statene sicuri perché dovranno passare sul mio cadavere”.