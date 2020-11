Speciale “Parole dal Silenzio”: la figura del Beato Lanuino

Torna, sulla pagina Facebook di “On the news”, l’appuntamento mensile con “Parole dal Silenzio”, la rubrica dedicata alla spiritualità certosina e alle figure di Santi e Beati della famiglia monastica di San Bruno. Curata da Marco Primerano, la seconda puntata (venerdì alle ore16.45) sarà centrata sulla figura del Beato Lanuino, il Socius Fidelis di Bruno e suo primo successore alla guida dell’eremo di Santa Maria del Bosco. In collegamento da Napoli ci sarà Roberto Sabatinelli, del Museo della Certosa di San Martino e curatore del blog “Cartusia Lover”. Anche Antonio Zaffino sarà presente nello studio virtuale di questa trasmissione, che il rev. P. Priore della Certosa di Serra ha benedetto e scelto come ufficiale organo di comunicazione all’esterno per il monastero bruniano.