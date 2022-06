Spaventoso incidente a Santo Todaro di Nardodipace, tre feriti: coinvolto anche il parroco, una 80enne trasportata in elisoccorso

Uno spaventoso incidente autonomo si è verificato a Santo Todaro di Nardodipace coinvolgendo tre persone, tra cui il parroco don Franco Maiolo. Per cause in corso di accertamento, l’auto su cui stavano viaggiando si è capovolta causando diverse ferite ai viaggiatori. Due di loro hanno riportato un trauma cranico non commotivo (una signora di 87 anni ha riportato anche la frattura della gamba) e sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia, mentre una signora di 80 anni ha avuto conseguenze peggiori e si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Adesso si trova al Gom di Reggio Calabria. Meno di un mese fa la comunità delle Serre era stata pesantemente scossa da un altro incidente tra Mongiana e Fabrizia in cui aveva perso la vita un giovane ed altri 3 erano rimasti feriti.