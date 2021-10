Spari nella notte a Vibo, ferito un giovane

Dopo una pausa relativa, Vibo ricade nella paura delle serate caratterizzate da spari e fughe. Nella corso della nottata, un 32enne è stato raggiunto da un proiettile all’altezza della spalla. Sul luogo, situato nelle immediate vicinanze di un noto locale, sono giunti i sanitari del 118 (che hanno portato il giovane in ospedale) ed i carabinieri che hanno avviato le indagine per comprendere i motivi dell’accaduto. Da verificare il contributo delle persone che sono state ascoltate e da analizzare le immagini delle telecamere di sicurezza.