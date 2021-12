Spari contro un 34enne: si ipotizza un regolamento di conti legato alla droga

Un 34enne attivo nel settore della ristorazione e dell’organizzazione di eventi è stato ferito nel corso della notte nel centrale viale Marconi a Cosenza. L’uomo è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco ad una mano e ad una gamba ed attualmente è ricoverato in ospedale. Non è in pericolo di vita. I Carabinieri, che hanno raccolto le sue dichiarazioni, hanno avviato le indagini: fra le ipotesi, anche quella di un presunto regolamento di conti relativo ad un debito di droga.