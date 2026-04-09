Spareggio promozione in A2, De Santis: “Domenica altra battaglia per la Domotek Reggio Calabria”

La serie di spareggio per la A2 si fa sempre più avvincente. Dopo il ko in gara 3 sul campo di Reggio Emilia, la Domotek Volley Reggio Calabria è chiamata a una reazione immediata.

Saverio De Santis, libero carismatico dei reggini, analizza il momento della squadra e lancia un appello alla città in vista dello scontro decisivo di domenica prossima al PalaCalafiore.

La sconfitta nel pomeriggio di Pasqua non ha spento il suo entusiasmo: “E’ una serie lunghissima fatta di cinque gare. Abbiamo perso due gare, Reggio Emilia è un grande avversario. Bisogna solo prendere atto di ciò che è andato bene e di ciò che non è andato bene. Lavoreremo in settimana per fare una bellissima partita domenica davanti al nostro meraviglioso pubblico”. Secondo lui, il 3-0 subito in trasferta non racconta tutta la verità: “Il 3-0 è un risultato bugiardo, non rispecchia assolutamente il valore che abbiamo messo in campo. Affronto questa settimana col mio sorriso di sempre, come se non fosse successo niente. Lavoriamo e domenica raccoglieremo i frutti”.

De Santis non nasconde che la sfida con Reggio Emilia è ormai una partita a scacchi, in cui i dettagli faranno la differenza. E per ribaltare il risultato, pesca dall’esperienza passata: “Io la vedo così: siamo sotto 2-1 nei set, come se fosse un’unica partita. Abbiamo già dimostrato in Coppa Italia Del Monte di Serie A3 che possiamo fare una bellissima rimonta. Nei momenti più difficili riusciamo a emergere, a dare il meglio di noi nelle sofferenze. Non lo dico per scaramanzia… però si può sognare in grande”.

L’appello più sentito arriva alla fine, quando De Santis ringrazia i sostenitori che non hanno abbandonato la squadra nemmeno a Pasqua e invita tutta la città a riempire il palazzetto: “Voglio ringraziare tutte le persone che ci hanno seguito a Reggio Emilia nel giorno di Pasqua. Non è una cosa da poco. È stato bellissimo vederli accanto a noi. Mi aspetto un PalaCalafiore pieno, caloroso. Ci servirà il settimo uomo in campo per vincere e per tornare un’altra volta a Reggio Emilia per gara 5”. Un invito esteso a tutti, anche ai non addetti ai lavori: “Invitiamo tutte le squadre di pallavolo, tutte le società, tutti gli appassionati e anche chi non lo è. Vedere la pallavolo in televisione non è come viverla dal vivo, soprattutto a questi livelli. Chi viene domenica non se ne pentirà”.

Il libero conclude sottolineando l’importanza dei particolari in partite così equilibrate: “Più il livello si alza e più i dettagli fanno la differenza. Noi siamo pronti per questo tipo di sfide, l’abbiamo sempre fatto vedere in più occasioni. Domenica sarà un’altra battaglia, e noi adoriamo questo tipo di partite”. Adesso la parola passa al campo. E al pubblico.