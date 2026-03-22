Spareggio Promozione: alla Conad Reggio Emilia il primo round, il 29 marzo la Domotek proverà a pareggiare i conti

La Conad Volley Tricolore Reggio Emilia si aggiudica la prima sfida di finale per la Serie A2.
La Domotek Reggio Calabria era partita meglio vincendo il primo set.
Con maggiore precisione e la giusta cattiveria nei break decisivi, la Conad è riuscita a ribaltarla.
La serie è apertissima e lunga: si gioca al meglio delle tre gare su cinque.
Chi la perderà non verrà eliminato, ma entrerà nei playoff partendo dalla semifinale.
La Domotek, proverà a pareggiare i conti domenica 29 marzo alle 18 al PalaCalafiore.
Conad Reggio Emilia-Domotek Volley Reggio Calabria
(19-25, 24-21, 25-17, 25-21)
Conad: Bertoni, Signorini, Chevalier 14, Marini, Scaltriti, Barone 4, Mian 21, Alberghini 1, Catellani Zecca, Mazzon 16, Sant’Ambrogio 2.
Domotek: De Santis, Mancinelli, Spinello, Guarienti Zappoli 15, Lopetrone, Saitta 3, Motta 1, Innocenzi, Ciaramita, Laganà 15, Lazzaretto 17, Rigirozzo 3, Parrini 1.
Arbitri David Kronak e Andrea De Nard.