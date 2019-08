Sparatoria in Calabria: i Carabinieri a caccia degli assalitori

I Carabinieri della Compagnia di Corigliano Rossano stanno indagando su una sparatoria verificatasi nella seconda parte della mattinata a ridosso di una farmacia di Sibari, in provincia di Cosenza.

Due persone armata di pistole hanno esploso colpi di pistola all’indirizzo di due uomini di cui uno in passato è stato coinvolto in vicende giudiziarie. Le lesioni ne hanno reso necessario il trasporto all’ospedale di Trebisacce dove le condizioni non sono state giudicate gravi. I militari dell’Arma stanno ricercando gli assalitori ed indagando sulle origini del fatto di sangue. Diverse le persone presenti sul posto al momento dell’episodio avvenuto in piena zona centrale.