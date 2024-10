Spagnol: “Domotek Volley con tanta voglia di emergere”

Una coincidenza felice che la “prima” in assoluto della Domotek Volley Reggio Calabria in Serie A sia, il 13 ottobre, proprio in casa della Avimecc Modica, la squadra in cui Marco Spagnol ha giocato nello scorso campionato.

Abbiamo ascoltato l’atleta veneto Marco Spagnol. Come sta andando?

“Molto bene. Mister Polimeni ci offre diversi stimoli. Siamo un gruppo che ha tanta voglia di lavorare. Alcuni intendono confermare le cose buone fatte in precedenza, altri, invece, sono mossi dal desiderio di emergere”.

Il PalaCalafiore, il tuo nuovo impianto?

“Il più bello del campionato, senza dubbio. Speriamo di poter portare tanta gente per sostenerci”.

Che tipo di campionato sei pronto ad affrontare?

“Tosto. Sono diminuite le squadre. Il livello si è alzato. Molti atleti sono scesi dalla Serie A2.

Il fattore campo sarà importante, idem il lato emotivo, alla stessa stregua di quello tecnico”.

Conoscevi già qualcuno dei tuoi compagni?

“Enrico Lazzaretto ed Alessandro Stufano, ho avuto l’opportunità di giocarci contro nella passata stagione”.



Il Mister?

Lo apprezzo tanto. E’ molto ambizioso.”