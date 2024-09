Spadola, venti di crisi nella maggioranza: salta il Consiglio comunale

Si fanno sempre più espliciti i segnali per il sindaco Cosimo Damiano Piromalli, alle prese con una crisi nella maggioranza che da strisciante sta diventando palese. Non ha infatti avuto luogo, per mancanza del numero legale, il Consiglio comunale che avrebbe dovuto svolgersi giovedì in prima convocazione e stasera in seconda. Nel palazzo municipale erano infatti presenti, oltre al primo cittadino, solo Angelo Versace, Francesco Filardo e Bruno Gallè. Dunque, tre consiglieri più il sindaco: un numero insufficiente per poter dare il via al civico consesso. Il messaggio è facile da interpretare: i dissapori in seno alla squadra che ha vinto le elezioni emergono anche nei momenti istituzionali e, in assenza di chiarimenti, continueranno a tradursi in conseguenze. Per la cronaca, oltre all’approvazione dei verbali della seduta precedente, il Consiglio avrebbe dovuto discutere di una variazione al bilancio di previsione finanziario e della proposta per la regolarizzazione del debito fuori bilancio relativo al “Servizio di somma urgenza per l’intervento di approvvigionamento idrico per l’alimentazione del serbatoio comunale”.