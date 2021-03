Spadola, sospese le attività didattiche della scuola media fino a sabato

Attività didattiche in presenza sospese fino a sabato per gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Spadola. La decisione è cristallizzata nell’ordinanza del sindaco Cosimo Damiano Piromalli che, preso atto del “carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia” e del “recente incremento dei casi di contagio da Covid-19 in diversi comuni limitrofi, taluni classificati come zona rossa”, ha scelto la via cautelativa.

Il primo cittadino ha disposto che il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “tenga informati gli uffici comunali competenti circa notizie di eventuali casi di positività” e “faccia effettuare, prima della riapertura, la sanificazione del plesso ospitante la scuola secondaria di primo grado”.

Intanto, a San Nicola da Crissa le persone positive sono salite a 26.