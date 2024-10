Spadola, si dimettono 6 consiglieri comunali: cade l’Amministrazione Piromalli

Finisce in anticipo il percorso dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Cosimo Damiano Piromalli. Questa mattina i consiglieri Antonio Rosso, Vitantonio Tassone, Rocco Tassone, Maurizio Marchese, Nicola Zaffino e Giovanni Ionadi hanno provveduto a rassegnare contestualmente le dimissioni facendo concludere in anticipo la consiliatura.

Una notizia che era nell’aria da qualche mese, considerata la mancanza del numero legale nelle ultime sedute del Consiglio comunale e vista l’insofferenza manifestata da alcuni componenti della stessa maggioranza che evidentemente non hanno gradito troppo le modalità di gestione dell’ormai ex primo cittadino. La situazione è però precipitata nelle ultime ore: prima della seduta di ieri il vicesindaco Antonio Rosso aveva formalizzato la sua uscita dall’Esecutivo, poi nel Consiglio comunale non erano passate né la variazione al bilancio di previsione finanziario né la proposta per la regolarizzazione del debito fuori bilancio relativo al “Servizio di somma urgenza per l’intervento di approvvigionamento idrico per l’alimentazione del serbatoio comunale”. In questa fase, i consiglieri dimissionari hanno preferito non rilasciare dichiarazioni.

Dunque, si apre una nuova stagione che porterà a nuove elezioni: da vedere gli equilibri che si instaureranno in vista della competizione elettorale e le compagini che si confronteranno per la conquista del palazzo municipale.