Spadola, scarcerato il 23enne accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

Stamane innanzi al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Vibo Valentia, dottoressa Marina Russo, si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto del giovane ventitrenne di Spadola, Salvatore Tassone, tratto in arresto nella tarda serata di sabato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Serra San Bruno con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



Il giovane, all’esito di una perquisizione personale, era stato trovato in possesso di due involucri contenenti in totale circa 100 grammi di marijuana pronta per essere consumata.

All’esito della discussione, il Gip ha convalidato l’arresto in flagranza.

Il Pm, inoltre, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato a carico dell’indagato, aveva richiesto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Per contro, il Giudice della convalida, in accoglimento delle richieste della difesa (avvocato Domenico Rosso) ha scarcerato il giovane ed ha applicato la misura meno gravosa dell’obbligo di presentazione alla P.G.