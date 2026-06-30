Spadola. Rapporti Comune-Sorical, l’Amministrazione risponde con un Consiglio comunale aperto ed in piazza

L’Amministrazione comunale di Spadola non perde tempo e, a poche ore dall’istanza diffusa dalla minoranza, risponde con i fatti: è stato infatti convocato un Consiglio comunale straordinario ed aperto, che si svolgerà sabato 4 luglio alle ore 18 in piazza Bruno Ionadi.

“Da settimane – sostiene la sindaco Antonio Rosso – assistiamo all’ennesima sequela di post sui social, comunicati stampa e ricostruzioni rilanciate dagli organi di informazione. Scrivere un post o predisporre una velina è semplice. Più difficile è sedersi davanti ai cittadini, assumersi la responsabilità delle proprie affermazioni e confrontarsi sugli atti amministrativi. C’è ormai una costante che accompagna ogni iniziativa della minoranza: prima il post sui social, poi il comunicato stampa, infine l’articolo di giornale. Quando, invece, arriva il momento del confronto nelle sedi istituzionali, improvvisamente emergono altri impegni”.

A riprova della propria tesi, il primo cittadino porta ciò che “è accaduto in occasione dell’ultimo Consiglio comunale: dopo settimane di polemiche sulla presunta perdita di un finanziamento pubblico, la minoranza non si è presentata, giustificando l’assenza con precedenti impegni personali e familiari”.

“Oggi, invece, è la stessa minoranza – afferma Rosso – a chiedere che la propria interrogazione sull’approvvigionamento idrico e sui rapporti tra il Comune di Spadola e Sorical venga discussa in Consiglio comunale. E noi abbiamo accolto immediatamente quella richiesta. Perché siamo convinti che la responsabilità amministrativa si eserciti nelle istituzioni, davanti ai cittadini e non dietro una tastiera. E poiché il tema dell’acqua interessa l’intera comunità, abbiamo deciso di fare un passo ulteriore: il Consiglio comunale non si terrà nella sala consiliare, ma in piazza Bruno Ionadi, affinché ogni cittadino possa assistere alla discussione, ascoltare le risposte e intervenire nel dibattito”. Dunque, “nessuna stanza chiusa. Nessuna porta sbarrata. Nessuna risposta affidata ai social. Tutti potranno ascoltare, intervenire e soprattutto valutare. Perché la trasparenza non si proclama: si pratica”. Tuttavia, la maggioranza è stupita dal fatto che “chi fino a ieri parlava di scarsa trasparenza e, in più di un’occasione, abbia scelto di non partecipare ai lavori del Consiglio comunale, oggi chieda che il confronto avvenga proprio in quella sede istituzionale che in passato ha preferito disertare”.

“Negli ultimi mesi – spiega Rosso – abbiamo assistito a dichiarazioni affrettate, ricostruzioni spesso imprecise e polemiche costruite più sulla suggestione che sulla lettura degli atti amministrativi. Ogni volta, però, i documenti hanno raccontato una storia diversa. E siamo certi che sarà così anche questa volta”. È tempo quindi di fare chiarezza: “sabato non ci saranno interpretazioni, articoli o post. Ci saranno i cittadini di Spadola, che potranno finalmente distinguere tra chi amministra attraverso gli atti e chi continua ad inseguire visibilità con polemiche che, ormai, appartengono più al passato che al futuro del nostro paese e rischiano di scivolare nel grottesco. In ogni caso – conclude Rosso – sabato noi ci saremo. E la minoranza?”.