Spadola pronta a scegliere il sindaco: sfida tra Piromalli e Rosso

Countdown terminato a Spadola, dove è finalmente giunto il momento di rinnovare l’Amministrazione comunale. L’ultima esperienza, conclusasi a metà percorso con lo scioglimento anticipato del Consiglio a causa delle contestuali dimissioni di 6 consiglieri, ha lasciato persistenti strascichi polemici che hanno condizionato la campagna elettorale. A sfidarsi sono l’ex sindaco Cosimo Damiano Piromalli, a capo di “Insieme per Spadola”, ed il già vicesindaco Antonio Maria Rosso, alla guida di “Prima Spadola”, protagonisti di un pungente scontro a distanza relativo al debito fuori bilancio inerente il servizio di somma urgenza per l’approvvigionamento idrico a favore del serbatoio comunale tramite autobotte (argomento decisivo contestualizzato in una situazione di difficile convivenza, che ha tenuto banco nei diversi comizi).

Rosso ha inoltre rinfacciato all’avversario un atteggiamento “poco coinvolgente, ai limiti del dittatoriale”, mentre Piromalli ha contrattaccato accusando la controparte di essere composta da “sciacalli privi di esperienza amministrativa”. Una evidente tensione, dunque, alimentata anche da un approccio diverso nella gestione delle problematiche e degli equilibri politici. I programmi focalizzano entrambi l’attenzione sulla necessità di risolvere definitivamente la sentita questione della carenza idrica e prevedono interventi in campo economico, culturale, turistico e sociale, misure per l’attuazione del modello “Rifiuti Zero”. Da verificare i rapporti che saranno instaurati con i rappresentanti istituzionali dei paesi vicini: “Prima Spadola” mira a creare una “Sindacato delle Serre” inteso come coordinamento informale dei Comuni, “Insieme per Spadola” intende continuare sul tracciato di cui sono state poste le basi negli ultimi anni. Dopo 6 mesi di commissariamento, il paese della Minerva è pronto a tornare alla normalità, ma dovrà scegliere quale squadra sarà titolata a dare la sua impronta alla nuova fase. Soprattutto dovrà esprimere un giudizio sulle vicende che hanno generato la frattura dello scorso autunno. C’è però da considerare un fattore puramente matematico: in un centro di nemmeno ottocento anime, ai fini del risultato finale, contano in maniera determinante i legami parentali e la bilancia penderà inesorabilmente dalla parte da chi avrà scelto candidati che vantano un ampio consenso poiché facenti parte di famiglie compatte e formate da numerosi componenti.

Di seguito, le due liste:

Lista “Insieme per Spadola”

Candidato a sindaco: Cosimo Damiano Piromalli

Candidati a consigliere:

Raffaele Barbara Francesco Filardo Bruno Gallè Bruno Gallè (Corsaro) Gessica Garcea Brunella Rosi Francesco Tucci Maria Grazia Vavalà Angelo Versace Antonio Zaffino

Lista “Prima Spadola”

Candidato a sindaco: Antonio Maria Rosso

Candidati a consigliere: