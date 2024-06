Spadola, presenza di Coliformi ed Enterococchi nell’acqua: l’Asp propone l’ordinanza di non potabilità

L’Unità Operativa di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione-SIAN dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha comunicato che ha proposto l’ordinanza di non potabilità dell’acqua destinata a consumo umano al sindaco del Comune di Spadola, Cosimo Damiano Piromalli, a seguito dei campionamenti d’acqua effettuati il 18 giugno presso la fontanina pubblica, sita in piazza Bruno lonadi.

La non potabilità in questione è relativa a tutta al parte della rete condottata della quale attinge il punto di campionamento.

L’Asp ha fatto presente che, “visto li risultato non conforme per li parametro Coliformi (22 MPN/100 ML) ed Enterococchi (3 UFC/100 ML), l’acqua non può essere utilizzata per uso alimentare, l’igiene della persona, l’igiene orale, il lavaggio di oggetti per l’infanzia (biberon, contenitori pappe, ecc.), il lavaggio e la preparazione degli alimenti, il lavaggio di stoviglie o utensili da cucina ed il lavaggio di apparecchiature sanitarie”.

L’acqua invece “può essere usata per li funzionamento degli impianti sanitari”.

L’Unità Operativa di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione-SIAN precisa, inoltre, che “la suddetta ordinanza potrà essere revocata solo dopo parere favorevole del SIAN dell’Asp di Vibo Valentia”.